Anzeige

Unfälle Autofahrer kracht in parkenden Laster: Schwer verletzt Weil er mit etwa 50 Kilometern pro Stunde in einen geparkten Lastwagen-Auflieger gefahren ist, ist ein Mann in Oberfranken schwer verletzt worden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen steht bereit. Foto: Jens Kalaene/zb/dpa/Archivbild

Berg.Der 61-Jährige sei zu einer Raststätte bei der Autobahn 9 abgefahren und dort mehr oder weniger ungebremst in den Auflieger gekracht, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Der Autofahrer wurde in Berg (Landkreis Hof) eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Wieso er vor dem Unfall in der Nacht auf Donnerstag nicht gebremst hat, war zunächst nicht bekannt.