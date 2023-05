Unfälle Autofahrer landet auf Flucht vor der Polizei in der Wiese

Ein Autofahrer hat in Unterfranken versucht, vor einer Polizeikontrolle zu fliehen - und ist dabei mit seinem Fahrzeug in einer Wiese gelandet. Nach Polizeiangaben war der Mann in der Nacht zum Sonntag mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf einer Bundesstraße bei Amorbach (Landkreis Miltenberg) unterwegs.

dpa