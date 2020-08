Anzeige

Polizei Autofahrer landet im Weiher und stirbt Ein 72-Jähriger ist bei einem Unfall in einen Weiher in Mitterteich gefahren. Der Mann starb später im Krankenhaus.

Mail an die Redaktion Der 72-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, in dem er später starb. Foto: Carsten Rehder/picture alliance/dpa

Großbüchlberg.Die Polizeiinspektion Waldsassen erhielt am Sonntagabend per Funk die Nachricht, dass ein Fahrzeug auf dem Dach in einem Weiher nahe der Ortschaft Großbüchlberg liegen und sich darin noch eine Person befinden solle. Ein Polizist befreite den leblosen 72-Jährigen zusammen mit einem Ersthelfer aus seinem Auto.

Unfallursache bisher unklar

Er wurde ans Seeufer gebracht, wo sofort durch Kräfte der Feuerwehr und des BRK mit der Reanimation begonnen wurde. Der 72-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, in dem er später starb. Die Unfallursache blieb bisher unklar. Der Pkw Dacia konnte durch einen Abschleppdienst aus dem See geborgen werden und bleibt für weitere polizeiliche Ermittlungen in Verwahrung. Es waren schätzungsweise 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren Mitterteich und Pechofen sowie der Luft-/Land- und Wasserrettung des BRK vor Ort.