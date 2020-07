Anzeige

Verkehr Autofahrer öffnet im Stau Schutzwand Wohl um schneller voran zu kommen hat ein Autofahrer eine Baustellen-Absperrung zur anderen Spur auf der A 9 aufgeschraubt.

Mail an die Redaktion Ein Schild weist auf eine Baustelle auf einer Autobahn hin. Foto: Jan Woitas/zb/dpa/Symbolbild

Hilpoltstein.Ein Autofahrer machte sich am Donnerstag-Abend auf der Autobahn A 9 an einer Baustellen-Schutzwand zu schaffen, um dem Stau zu entkommen. Wie die Polizei mitteilte, hat der Mann vermutlich schneller vorankommen wollen. Deshalb hat er die mobilen Absperrungen an der Grenze zur anderen Spur aufgeschraubt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. „Eine andere Erklärung gibt es für uns derzeit nicht.“

Nachfolgenden Verkehr gefährdet

Der Versuch am Donnerstagabend zwischen den Anschlussstellen Hilpoltstein und Allersberg (Landkreis Roth) war aber nicht von Erfolg gekrönt. Da der wieder floss, sei der Mann auf dem linken Fahrstreifen weitergefahren, teilte die Polizei mit. Die leicht geöffnete Schutzwand gefährdete demnach aber den nachfolgenden Verkehr, weshalb gegen den Schrauber nun ermittelt wird.