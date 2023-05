Unfälle Autofahrer prallt gegen Ampel und stirbt

Ein 78 Jahre alter Autofahrer ist in Bayreuth mit seinem Wagen tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Abend mitteilte, habe der Mann einen Bordstein überfahren und sei gegen eine Ampel geprallt. Er habe reanimiert werden müssen und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort sei er später gestorben. An Bord hätten sie die Ehefrau und der Hund des Paares befunden.

dpa