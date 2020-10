Anzeige

Unfälle Autofahrer prallt gegen Baum und wird eingeklemmt Ein 83-Jähriger ist am Freitag mit seinem Auto im niederbayerischen Gerzen (Landkreis Landshut) von der Landstraße abgekommen und gegen einen Baum gefahren.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Gerzen.Dadurch sei er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei mit. Aus bislang unbekannter Ursache habe der Mann die Kontrolle über seinen Wagen verloren, zunächst nach rechts, dann nach links gelenkt und sei dann linkerseits von der Fahrbahn abgekommen, heißt es weiter in der Mitteilung. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Ein Gutachter soll nun den Unfall analysieren.