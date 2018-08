Unfälle Autofahrer prallt mit Wagen gegen Baum und stirbt

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Rolf Vennenbernd/Archiv

Rohrdorf.Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in Oberbayern gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Der 33-Jährige kam aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße ab, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sein Beifahrer verletzte sich am Dienstagabend schwer und kam in ein Krankenhaus. Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang bei Rohrdorf (Landkreis Rosenheim) klären.