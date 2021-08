Anzeige

Unfälle Autofahrer rammt Anhänger eines Lasters und stirbt Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Ansbach ist ein Mann ums Leben gekommen.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Wörnitz.Der 28-jährige Fahrer sei auf der Staatsstraße 2419 bei Wörnitz mit dem Anhänger eines Lasters kollidiert, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Transporter war kurz zuvor von der Autobahn 7 auf die Staatsstraße abgebogen. Zu dem Zusammenstoß kam es nach ersten Erkenntnissen, nachdem der Autofahrer einen anderen Lkw überholt hatte.

Mit ihm im Auto saß eine 17-Jährige, die sich bei dem Unfall am Montagabend ebenfalls schwer verletzte. Den Angaben zufolge ist sie außer Lebensgefahr. Der 28-Jährige starb am Dienstag im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Ein Gutachten soll nun den genauen Unfallhergang klären.

