Verfolgungsfahrt Autofahrer rast durch Kempten und über A7

Bereits am Vortag wurde er kontrolliert: Ein führerscheinloser Autofahrer ist auf der Flucht vor der Polizei durch Kempten und über die Autobahn 7 gerast. Auslöser waren die Anhaltesignale einer Streife, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei seiner Fahrt am Mittwoch ignorierte der 22-Jährige unter anderem eine rote Ampel, fuhr mit hohem Tempo und drängte sich zwischen mehreren Fahrzeugen hindurch. Anschließend fuhr er mit teilweise mehr als 250 Stundenkilometern über die A7. Nachdem er auf dem Standstreifen zwei Laster überholt hatte, beendeten die Beamten die Verfolgung, um weitere Risiken zu verhindern.

dpa