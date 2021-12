Anzeige

Verkehr Autofahrer rast durch Spielplatz und Bushaltestelle Aus zunächst unklarer Ursache ist ein Autofahrer über einen Kinderspielplatz in Oberfranken gefahren.

Effeltrich.Der 56-Jährige raste in einer Rechtskurve zunächst in den Spielplatz und dann in ein Buswartehäuschen in Effeltrich (Landkreis Forchheim), wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Im Anschluss daran durchbrach er mit seinem Wagen am Dienstag die Mauer eines benachbarten Grundstücks. Auf seinem Weg zerstörte der Fahrer die aus Metall gefertigte Bushaltestelle, einen Holzzaun, eine Sitzgarnitur sowie eine Tischtennisplatte.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Auf dem Spielplatz befanden sich zu dem Zeitpunkt keine Kinder. Die Polizei ging zunächst nicht von Absicht aus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 0,5 Promille. Seinen Führerschein ist der Mann erstmal los.

