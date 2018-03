Verkehr Autofahrer rast in Stauende: 57-Jähriger tödlich verletzt

Mail an die Redaktion An einem Stauende auf der A8 ist ein Autofahrer tödlich verletzt worden. Foto: Christoph Bruder

Neusäß.An einem Stauende auf der A8 in Bayern ist am Mittwochabend ein 57-jähriger Autofahrer tödlich verletzt worden. Ein anderer Fahrer raste in den Wagen hinein, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord mitteilte. Dabei sei der Wagen des 57-Jährigen um die Hälfte verkürzt worden. Der Unfallverursacher, der im Jahr 1998 geboren wurde, wurde festgenommen. Er werde am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, sagte der Polizeisprecher. Der Unfall ereignete sich zwischen Neusäß und Gersthofen in Richtung Stuttgart. Die Autobahn war danach für einige Stunden komplett gesperrt.