Kriminalität Autofahrer rastet beim Parken aus In Würzburg wollte ein 59-Jähriger einparken. Vor Ungeduld trat er eine Wagentür eines anderen wartenden Autofahrers ein.

Mail an die Redaktion Ein Mann wurde beim Einparken so ungeduldig, dass er die Wagentür eines anderen Autos eintrat. Foto: Bastian Winter

Würzburg.Ein ungeduldiger Autofahrer ist auf der Würzburger Juliuspromenade derart in Rage geraten, dass er sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten muss. Der 59-Jährige konnte nicht weiterfahren, weil ein 58-Jähriger vor ihm darauf warte, dass ein Fahrer aus einer Parklücke fuhr, um selbst hineinzufahren. Weil ihm das zu lange dauerte, forderte der 59-Jährige den Vordermann auf, sofort den Weg frei zu machen. Ohne Erfolg – woraufhin dem 59-jährigem der Geduldsfaden riss: Er trat gegen die Fahrertür des Autos vor ihm. Die Delle in der Tür wird der Polizei zufolge für den Mann teuer: Die Beamten schätzten den Schaden nach dem Streit am Samstag auf mindestens 2000 Euro.

