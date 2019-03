Unfälle Autofahrer stirbt auf der A9 Der Pkw krachte in der Nähe von Bayereuth auf einen Lkw, der vorausfuhr. Die Autobahn blieb Stunden lang gesperrt.

Ein Warnlicht steht vor einem Polizeiwarndreieck mit der Aufschrift „Unfall": Bei Bayreuth kam es zu einem tödlichen Unfall. Foto: .Patrick Seeger/dpa

Bayreuth.Der Fahrer des Wagens sei am Samstagmorgen auf einen vor ihm fahrenden Lastwagen aufgefahren, sagte ein Polizeisprecher. Dabei wurden der Mann und seine Beifahrerin in ihrem Wagen eingeklemmt. Der Mann starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen. Ein Gutachter soll den Ermittlern bei der Aufklärung des Unfalls helfen. Weitere Angaben zum Unfallhergang konnte die Polizei zunächst nicht machen. Die Autobahn 9 in Richtung Süden war in Folge des Unfalls für mehrere Stunden gesperrt.

