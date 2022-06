Schnelldorf Autofahrer stirbt bei Unfall auf A6

Bei einem Unfall auf der Autobahn 6 an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 50-Jährige erlag laut Polizei am Montagmorgen noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Ein Lastwagen hatte den Angaben nach aus zunächst ungeklärter die Mittelleitplanke auf Höhe Schnelldorf auf bayerischer Seite durchbrochen und war auf der Gegenfahrbahn mit dem Auto des 50-Jährigen zusammengestoßen.

dpa