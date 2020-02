Unfälle Autofahrer stirbt bei Unfall mit Lastwagen in Oberfranken Ein Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen in Oberfranken gestorben.

Mail an die Redaktion Ein Krankenwagen im Einsatz. Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Hallerndorf.Der 80-jährige Mann war am Donnerstag mit seinem Wagen nahe Hallerndorf (Landkreis Forchheim) unterwegs, als der entgegenkommende Lkw ihn von der Seite erfasste, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde der Mann in seinem Auto eingeklemmt. Er starb noch am Unfallort. Der 36 Jahre alte Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wie genau der Unfall passierte, blieb erst einmal unklar.