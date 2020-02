Unfälle Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß im Kreis Aschaffenburg Ein 40-jähriger Mann ist beim Frontalzusammenstoß zweier Autos im Kreis Aschaffenburg gestorben.

Merken

Mail an die Redaktion Der Schriftzug "Unfall" leuchtet auf einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Laufach.Der 65-Jährige, der sich im anderen Wagen befunden hatte, kam am Samstag ins Krankenhaus, wie es von der Polizei hieß. Der Mann starb laut Polizei noch an der Unfallstelle nahe Laufach. Ein Sachverständiger war am Samstagabend vor Ort. Die Bundesstraße 26 war längere Zeit gesperrt.