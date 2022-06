Landkreis Rottal-Inn Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Lastwagen

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen ist der Autofahrer in Falkenberg im Landkreis Rottal-Inn ums Leben gekommen. Der 35-Jährige sei am Montag noch an der Unfallstelle verstorben, teilte die Polizei am Abend mit. Der 48-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

dpa