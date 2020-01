Verkehr Autofahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß Ein 73-jähriger Autofahrer ist in Niederbayern bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw tödlich verunglückt.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa

Vilshofen.Der Mann geriet mit seinem Pkw am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 8 bei Vilshofen (Landkreis Passau) aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Lkw zusammen, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall wurde der 73-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Zeitweise war die B8 komplett gesperrt.