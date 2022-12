Verkehrsunfall Autofahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß in Oberbayern

Nach einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Oberbayern ist ein Mann gestorben. Der 23-Jährige habe am Mittwoch beim Überholen eines anderen Fahrzeugs auf der Bundesstraße 471 in Bergkirchen (Landkreis Dachau) die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Dort fuhr er mit seinem Wagen frontal gegen ein entgegenkommendes Auto. Der 23-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

dpa