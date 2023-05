Verkehrsunfall Autofahrer stirbt nach Unfall auf B20 in Niederbayern

Ein 53 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall in Niederbayern ums Leben gekommen. Der Mann sei am Dienstag auf der Bundesstraße 20 bei Landau an der Isar (Landkreis Dingolfing-Landau) mit seinem Wagen aus bislang unklaren Gründen gegen die Leitplanke geprallt, teile eine Sprecherin der Polizei mit.

dpa