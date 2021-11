Anzeige

Unfälle Autofahrer stößt mit Laster zusammen und stirbt Ein Autofahrer ist auf der Bundesstraße 12 bei Kaufbeuren mit einem Laster kollidiert und ums Leben gekommen.

Mail an die Redaktion Einsatzkräfte sind in Aktion an einer Unfallstelle mit einem Lastwagen und einem Pkw. Foto: Nikolas Schäfers/Benjamin Liss/dpa

Kaufbeuren.Zuvor sei der 42-Jährige am Montagmorgen aus zunächst unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Er sei nicht angeschnallt gewesen, hieß es. Der Lkw-Fahrer wurde nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt.

