Kriminalität

Autofahrer überwältigt flüchtenden Räuber

Ein 25-Jähriger hat in Augsburg mit einem beherzten Griff einen jungen Räuber an der Flucht gehindert. Der 17-Jährige hatte am Freitagabend vermummt und mit einer Schreckschusspistole bewaffnet eine Lotto-Filiale überfallen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Mit der Beute - einem niedrigen vierstelligen Betrag - flüchtete der Teenager im Stadtteil Hochzoll zunächst zu Fuß und wollte dann mit einem Fahrrad das Weite suchen. Der 25-Jährige hatte in seinem Auto an einer roten Ampel gewartet.