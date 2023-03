Verkehr Autofahrer weicht Wagen aus und erfasst Vierjährige auf Gehweg

Weil ihm ein Wagen entgegenkam, hat ein Autofahrer im Landkreis Cham eine Vierjährige angefahren und verletzt. Dem 27-jährigen Autofahrer sei das Fahrzeug auf seiner Spur entgegengekommen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Deswegen sei er auf den Gehweg ausgewichen, wo er das Mädchen erfasste. Die Vierjährige kam am Mittwoch mit mittelschweren Verletzungen in eine Klinik. Der zunächst unbekannte andere Autofahrer fuhr weiter.

dpa