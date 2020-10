Anzeige

Unfälle Autofahrer wird aus brennendem Wagen gerettet und flüchtet Ein Mann ist nach einem Unfall auf der A8 aus seinem brennenden Auto gezogen worden und dann in einen Wald geflüchtet.

Mail an die Redaktion Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“ steht vor einem Blaulicht auf der Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Illustration

Zusmarshausen.Der 35-Jährige sei in der Nacht zum Mittwoch mit seinem Auto auf der Autobahn 8 in Richtung München auf einen vor ihm fahrenden Lastwagen aufgefahren, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Wegen der massiven Schäden am Auto des 35-Jährigen gingen die Einsatzkräfte zunächst davon aus, dass der Mann schwer verletzt ist.

Mit Hilfe eines Hubschraubers suchten die Beamten die Umgebung nahe der A8 um Zusmarshausen nach dem Verletzten ab. Die Polizei fand den Fahrer letztlich leicht verletzt und alkoholisiert in einem Waldstück. Es stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein hat. Den 35-Jährigen erwarten nach Angaben der Polizei nun Anzeigen wegen Unfallflucht, Alkohol am Steuer und Fahren ohne Fahrerlaubnis.