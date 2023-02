Unfälle Autofahrerin aus Bayern bei Autobahnunfall schwer verletzt

Eine Autofahrerin aus Bayern hat sich am Samstag auf der Autobahn 73 kurz vor dem Dreieck Suhl mit ihrem Fahrzeug überschlagen und dabei schwer verletzt. Die 25-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Thüringer Autobahnpolizei mitteilte. Weil in ihrem Auto Medikamente gefunden wurden, die die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt haben könnten, sei bei der Frau eine Blutentnahme angeordnet worden. Es wurde nach Polizeiangaben gegen sie ein Strafverfahren eingeleitet.

