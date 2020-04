Anzeige

Unfälle Autofahrerin bei Zusammenstoß mit Traktor schwer verletzt Eine Autofahrerin hat einen Traktor gerammt und ist dabei lebensgefährlich verletzt worden.

Nürnberg.Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam die 33-jährige Frau am Montagnachmittag auf einer Bundesstraße in Nürnberg zunächst von der Fahrbahn ab und landete auf einem Grünstreifen. Als sie zurück auf die Straße fuhr, übersah sie nach Polizeiangaben den vor ihr fahrenden Traktor. Ihr Auto verkeilte sich zwischen dessen Heck und hochgeklapptem Pflug. Die Feuerwehr befreite die eingeklemmte Fahrerin.

Inzwischen ist ihr Zustand laut einem Polizeisprecher stabil. Zur Ursache des Unfalls laufen derzeit Ermittlungen.