Kriminalität Autofahrerin erfasst Kind und fährt weiter Eine Autofahrerin hat in Nürnberg beim Abbiegen einen siebenjährigen Jungen mit ihrem Wagen erfasst und ist danach weitergefahren.

Mail an die Redaktion Ein Fahrzeug der Polizei ist im Einsatz. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Nürnberg.Der 16 Jahre alte Bruder des Kindes habe nach dem Unfall im Stadtteil Schniegling den Notruf verständigt, teilte die Polizei am Montag mit. Der Siebenjährige erlitt dabei Prellungen. Die Frau stieg laut Polizei nach dem Zusammenstoß nur kurz aus ihrem Fahrzeug aus und fuhr anschließend davon. Ein Zeuge hatte sich am Samstag das Kennzeichen des Autos aufgeschrieben. Wenig später fanden Polizisten es in der Nachbarstadt Fürth. Gegen die 54-jährige Fahrerin wird nun ermittelt.

