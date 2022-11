Cham Autofahrerin fährt Mann über Fuß: Schwer verletzt

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Cham (Landkreis Cham) hat eine Autofahrerin mit ihrem Wagen einen Fußgänger erfasst und schwer verletzt. Die 43-Jährige habe am Samstag einparken wollen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach übersah sie dabei den 53-Jährigen und fuhr über dessen Fuß. Dadurch und durch den anschließenden Sturz verletzte sich der Mann. Er kam in ein Krankenhaus.

dpa