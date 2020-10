Anzeige

Verkehr Autofahrerin gerät auf Gegenfahrbahn und stirbt Eine Autofahrerin ist bei einem Zusammenprall mit einem Lastwagen in Holzkirchen (Landkreis Miesbach) tödlich verunglückt.

Mail an die Redaktion Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift "Gesperrt". Foto: David Young/dpa/Symbolbild

Holzkirchen.Die 56-Jährige geriet am Donnerstagmorgen aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Dort krachte sie gegen einen entgegenkommenden Lastwagen und wurde durch den Aufprall in ihrem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite die Autofahrerin, sie starb allerdings noch an der Unfallstelle. Die Staatsstraße zwischen Otterfing und Holzkirchen war zeitweise komplett gesperrt.