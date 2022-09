Landgericht Autofahrerin stirbt bei Raserunfall: Mordprozess in Augsburg

Ein mutmaßlicher Autoraser muss sich in Augsburg ab Dienstag (10.00 Uhr) wegen Mordes vor Gericht verantworten. Der 28 Jahre alte Mann soll mit bis zu etwa 200 Kilometern pro Stunde über eine Staatsstraße gefahren sein. Dabei soll er mit seinem Auto in den Gegenverkehr geschleudert sein und eine Frau getötet haben. Der 29 Jahre alte Beifahrer des Unfallverursachers muss sich in dem Prozess vor dem Augsburger Landgericht wegen Beihilfe zum Mord verantworten. Er soll den Fahrer bei der Raserei angefeuert haben.

dpa