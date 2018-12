Unfälle Autofahrerin stirbt bei Zusammenstoß Nahe Ingolstadt ist am Freitag eine 62-Jährige tödlich verunglückt. Die B2 war rund vier Stunden gesperrt.

Merken

Mail an die Redaktion Die Fahrerin des am Unfall beteiligten Fahrzeuges wurde leicht verletzt. Foto: Jens Wolf/Archiv

Monheim.Eine 62 Jahre alte Autofahrerin ist am Freitag in der Nähe von Ingolstadt tödlich verunglückt. Die Frau habe bei Monheim (Landkreis Donau-Ries) auf die Bundesstraße 2 auffahren wollen und sei dabei mit einem anderen Autofahrer zusammengeprallt. Die 62-Jährige wurde so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starb. Der 55-Jährige in dem anderen Wagen wurde lediglich leicht verletzt. Die B2 war für etwa vier Stunden vollständig gesperrt.

Mehr aus Bayern lesen Sie hier.