Unfälle Autofahrerin stirbt bei Zusammenstoß Eine 32 Jahre alte Autofahrerin ist in Unterfranken beim Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Wagen ums Leben gekommen.

Mail an die Redaktion Der Schriftzug „Unfall“ leuchtet auf einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Eschau.Ersten Erkenntnissen nach geriet die Frau am Sonntag aus ungeklärter Ursache mit ihrem Auto bei Eschau (Kreis Miltenberg) auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte sie nach Polizeiangaben gegen das Fahrzeug eines 27-Jährigen. Die Frau starb noch an der Unfallstelle, der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.