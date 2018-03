Verkehr Autofahrerin stirbt bei Zusammenstoß mit Lastwagen

Sonnefeld.Nach einem Frontalzusammenstoß ihres Autos mit einem Lastwagen ist im oberfränkischen Sonnefeld (Landkreis Coburg) eine 63 Jahre alte Frau ihren schweren Verletzungen noch am Unfallort erlegen. Wie die Polizei am Freitagabend mitteilte, war die Frau am Nachmittag auf der Bundesstraße 303 in Richtung Weidhausen unterwegs. Dabei geriet sie aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Kleinwagen auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß das Fahrzeug dann frontal mit einem Sattelzug zusammen. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der in ihrem Auto eingeklemmten Frau feststellen. Der 29 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb unverletzt.