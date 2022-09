Polizei Autohändler ist gefunden: Hier wurde das versenkte Audi Coupé gekauft von Isolde Stöcker-Gietl

Kelheim.Der ehemalige Kelheimer Autohändler Andreas Türk ist sofort im Bilde. Das im Pfreimdstausee aufgetauchte Audi 100 Coupé? Seine Tochter hat ihm am Morgen den aktuellen Bericht der Mittelbayerischen geschickt. Er weiß Bescheid, dass die Spur in den Landkreis Kelheim führt. Und jetzt weiß er auch, dass sie in seinem Autohaus beginnt.

##### ### ####:####-######## ### ########### ####### ########: ####### #### ##### ### ##### ########## ########### ## ##############: ### ###### ## ### ########### ####

########## #### ### ### ##############: #### ##### ## ### #### #######

## ###### #### #### ##### #### ## ##### ######### ###### ########. „### ### #### #### ### ###### ##### ### ######### ########### ############“, ####### ## ## ######## ### ####### #######. ### #### ####é ### ### ### #######, #### ##### #### ######## ######## #######, ######## ##. #### #### ##### ### ####, ## ####### ##, ##### ## ######## ###### ####### ######### ######.

#### ##### ######## #### ### ################ ### #######. „### ### ####### ########## ### ### ####.“ #### ###### ########### ##### ###############.

### ######### ################ #### ### ######### ### ### ####### ###### ##### ######## ########## ## ### ########### #### ##############. ## ### #### ##### #### ####, ### ### ## ### ############# ######## ######. #### #### ## #### #### ###### ################## ###########. ########## ##### #### ##### ##### ### ### ########, ####### #### ### ############ #########, ##### ####. ## #### ##### ##### ####### ########## #######, ## ## ########## #### ### ##### ################# ######.

### ### ####### ## ########### ### ##### ### ######### ###### ####### ### ### ##### #### ### ########## ### ###### #####. ##################### ###### ##### #### #### #### ##### ##### ###### ########### ######. „### ###### #### ## ##### ### ###### ###### ####### ####.“ ## #### #### ##### ####### ###########. ### ##### ########## ###### ## ### ###########: „### #### ### ##### ####### ##############, #### ### ####### ###### ### ### ###### ##### #### ######## ###!“