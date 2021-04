Anzeige

Brände Autohaus steht in Flammen: Vermutlich hoher Schaden Ein Autohaus im niederbayerischen Ergolding (Landkreis Landshut) ist in Flammen aufgegangen.

Ein Blaulicht leuchtet an einem Feuerwehrwagen. Foto: picture alliance / Daniel Bockwoldt/dpa

Ergolding.„Menschen befinden sich nicht im Gebäude“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Es waren demnach Flammen und starker Rauch zu sehen. Ob die Autos von dem Feuer betroffen sind, war zunächst unklar. Die Einsatzkräfte gingen aber von einem hohen Schaden aus. Das Feuer wurde am Vormittag gemeldet. Die Löscharbeiten dauerten an.

© dpa-infocom, dpa:210411-99-159976/2