Unfall Autokran stürzt um: Kranführer leicht verletzt

Beim Umsturz eines Autokrans auf dem Münchner Messegelände hat sich der Kranführer verletzt. Der 58-Jährige sei aus seinem Führerhaus etwa vier Meter in die Tiefe geschleudert worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach dem Unfall brachte ihn der Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

dpa