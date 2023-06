Landkreis Neustadt Autos prallen zusammen: ein Toter und eine Schwerverletzte

Beim Zusammenstoß zweier Autos nahe Weiherhammer (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) ist ein Mann tödlich verunglückt und eine Frau schwer verletzt worden. Der 30-Jährige war am Montagabend mit seinem Auto in Richtung Weierhammer unterwegs, als er aus zunächst unbekannter Ursache ins Schleudern und auf die Gegenspur geriet, wie die Polizei mitteilte.

dpa