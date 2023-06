Landkreis Kulmbach Autos stoßen bei Kulmbach frontal zusammen

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Kulmbach sind vier Menschen schwer verletzt worden. Alle vier Personen seien am Sonntagnachmittag ins Krankenhaus gebracht worden, es bestehe in keinem Fall Lebensgefahr, teilte die Polizei am Abend mit.

dpa