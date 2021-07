Anzeige

Verkehr Autos stoßen frontal zusammen: Zwei Verletzte Zwei Menschen sind bei einem Autounfall in Dietmannsried (Kreis Oberallgäu) verletzt worden.

Mail an die Redaktion Der Schriftzug „Unfall“ leuchtet auf einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Dietmannsried.Eine 58 Jahre alte Frau war am Samstagnachmittag mit ihrem Auto aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Ihr Fahrzeug stieß mit dem entgegenkommenden Wagen eines 56-Jährigen zusammen. Die Fahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann am Steuer des entgegenkommenden Autos kam mit leichten Verletzungen davon.

