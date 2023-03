Landkreis Würzburg Autotransporter brennt auf A3: Hoher Schaden und Sperrung

Ein Autotransporter ist auf der A3 in Unterfranken nahe Uettingen (Landkreis Würzburg) in Brand geraten. Unter Berufung auf den 55 Jahre alten Fahrer könnte ein Motorplatzer das Feuer am Mittwochmorgen ausgelöst haben, wie die Polizei mitteilte. Der Rettungsdienst brachte den Mann demnach mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

dpa