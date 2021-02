Anzeige

Polizei Autotransporter brennt auf A8 ab Ein mit Neuwagen beladener Transporter ist auf der Autobahn 8 zwischen Weyarn und Irschenberg ausgebrannt.

Merken

Mail an die Redaktion Der Schriftzug „Feuerwehr“ ist auf einem Einsatzfahrzeug angebracht. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Weyarn.Ein Autotransporter geriet am Samstagmorgen auf der A8 Nahe Irschenberg in Brand. Der Fahrer habe noch versucht, die Neuwagen von dem Transporter herunterzufahren, teilte die Polizei am Samstag mit. Es sei ihm aber nur gelungen, eines von acht Autos vor den Flammen zu retten.

150 000 Euro Sachschaden

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 150 000 Euro. Mehrere Anrufer hatten das brennende Fahrzeug am frühen Samstagmorgen der Polizei gemeldet.

Der 37-jährige Lastwagenfahrer sah den Angaben zufolge im Rückspiegel plötzlich Flammen und Rauch und stellte sein Fahrzeug auf dem Standsteifen der A8 in Fahrtrichtung Salzburg ab. Zwischen Weyarn und Irschenberg kam er zum Stehen. Der Transporter brannte bis auf ein Gerippe ab.

A8 kurze Zeit voll gesperrt

Für die Bergung war die A8 kurzzeitig voll gesperrt. Zudem musste die Autobahnmeisterei das gefrorenen Löschwasser von der Straße entfernen. Der Rückstau hielt sich nach Polizeiangaben in Grenzen. Es kamen Feuerwehren aus Holzkirchen, Irschenberg und Weyarn zum Einsatz. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.

© dpa-infocom, dpa:210213-99-423960/2