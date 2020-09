Anzeige

Unfälle Autotransporter mit Neufahrzeugen brennt vollständig aus Der Brand eines Autotransporters hat für einen Sachschaden in Höhe von über einer halben Million Euro und Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn 92 in der Nähe von Landshut gesorgt.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blick auf einen Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Symbolbild

Landshut.Am frühen Donnerstagmorgen habe der mit sieben Neufahrzeugen beladene Sattelzug Feuer gefangen und sei vollständig ausgebrannt, sagte ein Polizeisprecher. Grund sei vermutlich ein Defekt in der Bremsanlage gewesen. Während der Löscharbeiten musste anfangs die Autobahn in beide Richtung gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Gegen 4.40 Uhr war nur noch der rechte Fahrstreifen in Richtung München gesperrt. Verletzt wurde niemand.