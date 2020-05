Gesundheit

Awo kritisiert unklare Besuchslockerungen bei Pflegeheimen

Der Landeschef der Arbeiterwohlfahrt (Awo) will vom bayerischen Gesundheitsministerium klarere Vorgaben, was die Lockerungen des Besuchsverbots in bayerischen Pflege- und Seniorenheimen betrifft.