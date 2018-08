Kirche

Axel Piper wird neuer Augsburger Regionalbischof

Der Weilheimer Dekan Axel Piper wird neuer Regionalbischof von Augsburg. Das hat der Berufungsausschuss des Kirchenkreises entschieden, wie die evangelische Landeskirche am Donnerstag mitteilte. Der 59-Jährige folgt Michael Grabow nach, der am 31. Dezember dieses Jahres in den Ruhestand geht.