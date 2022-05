Verkehrskontrolle Baby an Bord: Betrunken am Steuer

Bei einer Verkehrskontrolle in Oberfranken hat die Polizei ein ungesichertes Baby auf dem Autorücksitz entdeckt. Zudem war der 33-jährige Fahrer am Samstag betrunken, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der freiwillige Alkoholtest in Hof ergab 1,2 Promille. Das vier Monate alte Baby saß ohne Sitz oder Gurt im hinteren Teil des Wagens. Ob der Mann auch der Vater des Kindes ist oder ein anderer Familienangehöriger, sei noch nicht klar, so die Polizei.

dpa