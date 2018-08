Medizin Baby Faustus lebt mit halbem Herz dank mutiger Mediziner

Mail an die Redaktion Der kleine Faustus mit seiner Mutter und dem Direktor für Kinderkardiologie des Deutschen Herzzentrums. Foto: Michael Timm/Deutsches Herzzentrum Muenchen/dpa

Radebeul.Der neun Monate alte Faustus in Radebeul lebt mit nur einem halben Herz. Kinderkardiologen am Deutschen Herzzentrum München retteten dem Jungen wenige Wochen nach seiner Geburt das Leben - mit einem weltweit einmaligen Eingriff, wie die Mediziner sagten. Es war die einzige Chance für den Zweitgeborenen einer Grundschullehrerin und eines Verkehrsingenieurs. Schon in der Schwangerschaft hatten die Herzfehler des Embryos unter Ärzten für Ratlosigkeit gesorgt. Schließlich schuf das Team um Professor Peter Ewert am Karfreitag mit zwei Kathetern die fehlende Verbindung zwischen dem nur walnussgroßen Herz und der Lunge.