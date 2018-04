Notfälle Baby kommt auf dem Weg ins Krankenhaus zur Welt

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht. Foto: Nicolas Armer/Archiv

München.Die kleine Allys hatte es eilig: Noch bevor der Krankenwagen am Freitag die Klinik erreichen konnte, kam das Mädchen auf einer Straße in München zur Welt. Der am Morgen von der schwangeren 21-Jährigen zu Hilfe gerufene Rettungsdienst hatte auf einen schnellen Transport bestanden, wie die Feuerwehr mitteilte. Als die Wehen immer stärker wurden, ließ der Rettungsassistent den Wagen stoppen und forderte Kindernotarzt und Feuerwehr zur Unterstützung an. Doch schon vor deren Eintreffen war Allys da - kerngesund, wie es hieß. Nachdem sie ein wenig mit ihrer Mama kuscheln durfte, wurde die Fahrt ins Krankenhaus fortgesetzt.