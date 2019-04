Bildung Baby-Uni: Nie zu jung für Wissenschaft Der Autor Chris Ferrie schreibt Bücher über Quantenphysik oder die Relativitätstheorie – für Kleinkinder. Was bringt das?

Merken

Mail an die Redaktion Raketenwissenschaft für Babys? Die Pappbilderbücher von Chris Ferrie bringen schon Kleinkindern wissenschaftliche Themen nahe. Foto: DN6 - stock.adobe.com

Natürliche Auslese wird hier abstrakt erklärt. Fotos (4): Loewe Verlag GmbH

Regensburg.„Quantenphysik für Babys“ – wer das gelbe Pappbilderbuch im Regal stehen sieht, reibt sich vermutlich verwundert die Augen. Ist das nicht Stoff für die Oberstufe oder gar ein Physikstudium? Nicht, wenn es nach dem Autor Chris Ferrie geht. Der Physiker, der an der University of Technology in Sydney lehrt, hat das Buch 2013 für seine Tochter geschrieben. „Es wurde zunächst nicht veröffentlicht, aber der Familie und Freunden gefiel es so gut, dass ich beschloss, mehr Bücher zu schreiben“, sagt Ferrie im Interview mit der Mittelbayerischen. Mittlerweile hat der Vater von vier Kindern rund 30 Bilderbücher zu wissenschaftlichen Themen veröffentlicht. Die ersten vier Bände der Reihe „Baby-Universität“ sind nun auch auf Deutsch erschienen. Neben Quantenphysik behandeln sie in einfachen Bildern und Sätzen die Themen Allgemeine Relativitätstheorie, Raketenwissenschaft und Evolution.

#### ###### ####### #### ### ###### ## ###### ## #### ######. ### ############# #####: #### ############ #### ###### #### ### ###### ############ ### ### ##, #### ### ###### #### ######## ########## #####. #### ######## ## ########, ### ### ###### ########? ##### ############ ##### #### ######### ######: ### ####### ### ########## ##### ## ## „############# ### #####“ ####: „### ####### ### ###########.“ ### ####### ### ### ### #########, #### ### ### ########### ##### ###### ###### ######## ### ### ### ############### ##### ##### ###########?

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 0,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

#### ### ### ### ##############

#### ##### #### ### ######## ##. #### ####### ### ### ########### ########## ### #######. ## ###### #### ### ### ################ ### ############ ##. „### ### ### ######, ### ### ##### #### ##############, ###### ### ########### #############, ### #### ### ### ##### ########“, ###### #######. ##### ##### ###### #### ###### ######## ##### ###### ######. ########### #### ## #### ########### ######### ### #### #####, ### ### #### ####### #####: „### #### ## #####, #### ## ### ############“ ### „### ###### ##?“.

########### ### ############# ### ################### ####### ### ##### ################## ###### ##########, ####### #######. ### ####### ######## ### ####: „### ### ##, ### ### ###### ####, #### ### ### ##### #### #### ### #### #### #### ### ##### ####.“ ##### ###### ##### #### „#### ######## ### ############## ##### ######“.

## #### #### ############# ####### ###### #### ### ### ######## ##########, ### ##### ########## #### ### ### ######### ######. #### ## #### ### „####-###########“-##### ###### #### ### ######## #### ### ##########, ### ### ######## ### ###### ###### ## ### ######## #######. ###### ###### ##### ############ #### ### ##### #### ## ### ####### #######, #### #######. ## ### „#### #### ##########, ###### #### ######## ############### ### ###### ######“, ##### ## #### ### ### ######## ### ############### ### ############# ### ################# (###) #######.

####### ### ###### #######

######## ### ########### ###### #### ### #### #### ########## ###################: „### ######## ### ##### ## ########, ##### ### ### ###### #### #####, ##### ### ### #########“, #### #######. #### ### ##### #### ########## ##### #########, ##### ### ############ #### ### ######## ### ##### ### ########## #### #### ####.

#### ### ######### ######## ##### ##### #### ############# ### ################### ######? ###### ######### ### ##### ##########: „#### ### #### ##### #### ##### ### ###### ######?“ ###### ### ##### ### ########### ####### #### ############# ###### ##########, ####### ######## ############ ### #####, ####### ### ###### ####### #######. ### ##### ### ## ###########, ##### ### #####. „### ######## ### ##### ### ###### ####### #### #### ######### ### ######### ######### #####. ### #### ###### ##### ####### ###### #### ################ ############ ######## ######, ####### ### ### ########### #### #####.“

## ##### ###### ### ######## ########### ### ##########:

#### ####### ###### ### #### ### „####-###########“ ### ##### ###### #####. „#### ### ###### ###### #### #######, ### ##### ####### #### ############ ## ########, ### ### ########## #############“, ###### ##. ########## ####### ### ###### ##### ### ####### ### ###### ######### ########### ######. ####### ##### ### ######### ### ########## ### ########: „#### ### ### ########## #### ##### ######### ########## ####, #### ### ### ## ##### #########, ####### ########## ### ##### ##########“, #### ##. ### ############# #### ################### ### ## ####### #### #########, ##### ######### ##### ############.

## ####### #### ### #### #### ##### ###################. ### ######## #### ############## #### ###### #### ####### ### ######## ###### ##########.

####### ########## ## #### ######, ### ######### ### ### ############## ##### ###### ## #######. ### ##### ##### #### #### ### ####### #####, ######## ## ########### ########### ###### ###### #### ## ###### ## ### ####### #### ### #### ##########. ### ### ### ############ ### ########.

## ### ########### ########## ####### #### ####### ######## ### ############### ### ###.

#### #### ## ### ####### ######.