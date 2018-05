Prozesse

Baby zur Tode geschüttelt: Bewährungsstrafe für Mutter

Vier Jahre nach dem gewaltsamen Tod eines Säuglings ist die Mutter des Kindes vom Landgericht Landshut zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Die heute 22 Jahre alte Frau aus Vilsbiburg hatte zum Prozessauftakt am Mittwoch vor der Jugendkammer des Gerichts die Tat gestanden. Sie gab an, nicht gewusst zu haben, dass man Kinder nicht schütteln dürfe - was Richter und Staatsanwalt jedoch nicht für glaubwürdig hielten. Der Bub war zum Zeitpunkt der Tat sieben Monate alt.