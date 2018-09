Leute

„Bachelor“ Paul Janke strippt mit den Chippendales

Ex-„Bachelor“ Paul Janke (37) geht unter die Stripper. Er wird mit den Chippendales auf der Bühne stehen, wie der Veranstalter am Freitag mitteilte. Der Auftakt ist am 20. Oktober im Circus Krone in München. Janke, der 2012 mit der RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“ bekannt wurde, werde bei einigen Auftritten der US-Stripper moderieren - aber „auch mittanzen und Haut zeigen“, wie ein Sprecher der Deutschen Entertainment AG (DEAG) sagte.